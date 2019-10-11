Bilecik'te sahte deterjan operasyonu

Bilecik'te sahte deterjan üretirken yakalanan kişiye ait depo mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesinde bulunan S.A'ya ait depoya baskın düzenledi.

Baskında, yasalara aykırı deterjan üreten ve dolum yaparken yakalanan S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çok miktarda deterjan ve bidonlara el konulurken, depo da mühürlendi.

Zabıta Müdürlüğü Amiri Sali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı bir hizmet alması amacıyla denetimlerimiz sürüyor. Osmangazi Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve burada yasaya aykırı olarak deterjan dolumu yapıldığını tespit ettik. Bu bidonlara malzemeler dolduruluyor ve iş yerlerine satışı yapılıyor. Bunları engellemek adına denetimlerimiz devam edecektir. Öncelik halkımızın sağlığı diyoruz." ifadelerini kullandı.