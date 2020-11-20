Bilecik'te sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bilecik'te, sahte içki imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda merkeze bağlı Kurtköy ve Küplü köyleri ile Orhangazi Mahallesi'nde 4 adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde, kaçak olarak imal edilmiş 76,5 litre rakı, 1 litre viski, 134 litre şarap, 30 litre alkol, 35 mililitre anason yağı ile içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Sahte içki imal ettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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