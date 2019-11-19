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Bilecik'te şair öğretmenler buluşması

6 saat önce

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Öğretmenler Günü kapsamında "Şair Öğretmenler Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Bilecik'te şair öğretmenler buluşması, System.String[]

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Öğretmenler Günü kapsamında "Şair Öğretmenler Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kentte görev yapan öğretmenler bir araya geldi.

Vali Bilal Şentürk'ün de katıldığı programda, öğretmenler şiirlerini seslendirdi. 14 öğretmenin hazırlayıp sundukları şiir dinletisinde zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Etkinlik sonunda öğretmenleri tebrik eden Şentürk, "Şiire merakı olanın, yazabilenin, bunları paylaşması ve öğrencilerini cesaretlendirmesi gerekir. Sınıflarımızdaki liderler sizlersiniz. Öğrencilerimizdeki heyecanı, arayışı ve merakı uyandırabilmek öğretmenlerimizin katkılarıyla olacak." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik de dinletiyi hazırlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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