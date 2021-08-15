Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bunun üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Kaya'nın bulunması için İl Afet ve Acil Durum ( AFAD ) Müdürlüğünden destek istedi.

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