Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genç için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Hüseyin Kaya (21), sabah saatlerinde nehirdeki taşlık alandan karşıya geçmeye çalıştığı sırada suya düştü. Olayı gören kişi, polise durumu bildirdi.
Polis ekipleri, Kaya'nın bulunması için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden destek istedi.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki arama kurtarma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika