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Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi

16.08.2021 19:44

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci bulmak için gün boyu devam eden çalışmalara ara verildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci bulmak için gün boyu devam eden çalışmalara ara verildi.

Hüseyin Kaya'nın (21) dün nehirdeki taşlık alandan karşıya geçmeye çalıştığı sırada suya düşerek gözden kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan ancak gece ara verilen çalışmalar, sabah yeniden başladı.

Sabah tekrar bölgeye gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 4 kişilik ekip ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, Kaya'ya ulaşabilmek için hazırlıklarını yapıp suya girdi.

Dalgıçlar, gencin suya düştüğü nokta ve çevresinde dalış yaptı. AFAD ekipleri de su yüzeyinde botla aramalarına devam ediyor.

Arama çalışmaları için Osmaneli sınırlarında bulunan Gökyazı Barajı'nın kapakları kapatılarak nehrin debisi düşürüldü.

Gün boyu devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Yetkililer, arama çalışmalarına sabah devam edileceğini bildirdi.

Kaya'nın ailesinin bölgedeki bekleyişi ise sürüyor.

Belediye Başkanı Şahin'in açıklaması

Olay yerinde çalışmaları takip eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kaya'nın ailesiyle görüşerek ekiplerin çalışması hakkında bilgi verdi.

Şahin, gazetecilere, bölgede talihsiz bir olay yaşandığını belirtti.

İki gündür arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Özellikle İzmir'den gelen deniz polisi ekibimiz arama çalışmalarına devam ediyor. Artık çalışmaların sonuna geldik diye düşünüyoruz. İnşallah yarın su kardeşimizi bize geri verecek. Dalgıçlarımız alacak. Sakarya Nehri oldukça bulanık akan bir nehir. Altında batak ve kum var. Bu bölgede derinlik de çok fazla. 7-8 metreye varan derinlik var. Bundan ötürü çalışmalar uzun sürüyor. İnşallah yarın kardeşimizi sudan çıkartma imkanı bulacağız."

Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi
Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi
Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi
Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi
Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi
Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi
Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi

Osmaneli, Bilecik, Sakarya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


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