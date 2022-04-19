Bilecik'te Sanat Akademisi kursiyerlerine sertifikaları verildi - Son Dakika
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Bilecik'te Sanat Akademisi kursiyerlerine sertifikaları verildi

19.04.2022 15:09
Bilecik'te Sanat Akademisi kursiyerlerine sertifikaları verildi

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi kursları sertifika töreni ile sona erdi.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi kursları sertifika töreni ile sona erdi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törende, gitar, keman, piyano, klarnet, bateri ve resim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Kursiyerler tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından konuşan Subaşı, müzik eğitimi alan çocukları gururla izlediklerini söyledi.

6 ay süren kurslara emek veren eğitmenlere ve öğrencilere teşekkür eden Subaşı, "Çocuklarımız sanatsız kalmasın, hep sanatla iç içe yaşasınlar. Destekleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Tören, Başkan Vekili Subaşı ile Başkan Yardımcısı Yıldız'ın, eğitmen ve öğrencilerle fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

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Şeyh Edebali, Bilecik, Kongre, Subaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te Sanat Akademisi kursiyerlerine sertifikaları verildi - Son Dakika


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