Bilecik'te Sanat Akademisi üyelerinden evde kalan çocuklara 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi üyeleri, üstü açık otobüste çaldıkları şarkılarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Çocukların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde olması nedeniyle harekete geçen akademi üyeleri, balon ve Türk bayraklarıyla süsledikleri üstü açık otobüs ile kentin cadde ve sokaklarında tur attı.

Otobüste şarkılar çalan akademi üyelerine, çocuklar da balkon ve pencerelerden alkışlarla eşlik etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de otobüste akademi üyelerine eşlik etti.

Şahin çocukların bayramını müzikle kutladıklarını belirterek, "Sadece çocuklarımız değil, tüm vatandaşlarımız bize balkonlarından eşlik etti. Çocuklarımız heyecanlarını balkonlarda yaşadı. İnşallah en kısa zamanda bu salgından kurtulur, daha güzel bayramlar geçiririz." diye konuştu.