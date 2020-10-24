İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda "7 Gün 7 Konu 7 Denetim" mottosu ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Bozüyük ilçesinde, sanayi kuruluşlarında ve esnaf dükkanlarında denetim gerçekleştirildi.

Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve denetleme ekipleriyle birlikte Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda incelemede bulunarak, ürünlerin yapımı ve çalışmaları ile koronavirüs mücadele kapsamında alınan tedbirleri denetledi.

Kent merkezinde esnaf denetimine de katılan Şentürk, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda vakalarda bir yoğunluk olduğu gibi bizim ilimizde de yoğunlaşmadan dolayı biraz daha denetimleri yoğunlaştırdık. Ülkenin ekonomisine katkı ve istihdam sağlayan sanayi kuruluşlarında çalışanlarımızın daha bilinçli olmasını sağlamak amaçlı denetimlerimizi yapıyoruz. Sanayi kuruluşlarında alınması gereken tedbirlerin üst seviyede alındığını görüyoruz. Denetim ekiplerimiz de sahadalar. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bölgedeki yoğunlaşmaya göre ilçemizde artış gözlemliyoruz, davranışla önleyebiliriz. 100 kişinin kurallara uyması yeterli olmuyor 101'nci kişi uymadığında maalesef o alınan tedbirin hepsi boşa çıkabiliyor. Artışların önlemini tedbirlere harfiyen uyarak alabiliriz, vatandaşlarımızı sağduyulu olarak hem kendimizi hem çevremizi seviyorsak, kurallara uyumamız gerekiyor. Bu anlayışla hareket etmeye davet ediyoruz."