Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

02.05.2022 01:22
Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.T. (32) idaresindeki 11 AAV 105 plakalı otomobil, Bayat köy yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Z.T. ile H.T. (49) ve M.T. (68) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralılardan M.T. Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

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Gölpazarı, Otomobil, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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