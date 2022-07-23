Bilecik'te şarampole yuvarlanan araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te şarampole yuvarlanan araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı

23.07.2022 10:10
Bilecik'te şarampole yuvarlanan araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde iken arkadan başka bir aracın çarpması sonucu şarampole yuvarlanan araçtaki 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde iken arkadan başka bir aracın çarpması sonucu şarampole yuvarlanan araçtaki 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Pazaryeri- Bozüyük karayolunda seyir halinde bulunan 11 DJ 379 plakalı otomobil sürücü S.O., Pazaryeri Kavşağı'na geldiğinde önünde seyreden S.K. idaresindeki 26 BU 587 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 11 DJ 379 plakalı otomobil şarampole yuvarlanarak, ters bir şekilde devrildi. Dün geceki kazada araç içinde yolcu olarak bulunan E.U. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

YORUMLAR
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2 otomobil çarpıştı. 1'i ağır 3 yaralı 2 otomobil çarpıştı. 1'i ağır 3 yaralı Seyir halinde yanan araç kül oldu Seyir halinde yanan araç kül oldu
Kaynak: İHA

Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te şarampole yuvarlanan araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te şarampole yuvarlanan araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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