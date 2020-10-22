Bilecik'te şarbon tespit edilen köyde karantina başlatıldı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir köyde, hayvanlarda şarbon hastalığı tespit edildi.

Balçıkhisar köyünde bir üreticinin küçükbaş hayvanlarının telef olması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Telef olan hayvanlardan numune alan ekipler, ölümlerin şarbon hastalığından kaynaklandığını belirledi.

Gerekli önlemler alınarak Balçıkhisar köyüne hayvan giriş çıkışları ile süt ve süt ürünü satışları bir ay boyunca yasaklandı.