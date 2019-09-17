Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "sarı karpuz" hasadı başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Bilecik'te "sarı karpuz" hasadı başladı

1 saat önce

Bilecik'te yetiştirilen "sarı karpuz" hasadı başladı.

Bilecik'te

Bilecik'te yetiştirilen "sarı karpuz" hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş. merkez Yeniköy'de kadın çiftçilerle hasada katılarak, ilin tarımına ayrı bir renk katan ürünün tanıtımı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ata tohumun geliştirmesi ve üreticilerin atalarından kalan çevre şartlarına uyum kabiliyeti yüksek tohumların kullanımının yaygınlık kazanmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Yoldaş, "Verimi yüksek, katma değerli ürünleri ön plana çıkararak ilimizin tarım ekonomisine katkı sağlamalıyız. Ayrıca tarıma dayalı sanayi entegrasyonu ve son teknolojik imkanları kullanarak tarımsal üretim de milli duruş sergileyerek, yerelde kalkınmayı gerçekleştirmeliyiz. Her zaman üreten çiftçimizin yanında olacağız." diye konuştu.

Yeniköy, Bilecik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu
Danimarka'da bir belediye haftalık 4 gün mesai 3 gün tatil uygulamasına geçti PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi Süresinde teslim edilmeyen evin kredisine "durdurma" kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "sarı karpuz" hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]