Bilecik'te şehir meydanı rahat bir nefes alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te şehir meydanı rahat bir nefes alacak - Son Dakika

Bilecik'te şehir meydanı rahat bir nefes alacak

6 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanda gerçekleştirilecek proje ile şehir meydanı rahat bir nefes alacak.

Bilecik'te şehir meydanı rahat bir nefes alacak, System.String[]

Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanda gerçekleştirilecek proje ile şehir meydanı rahat bir nefes alacak.


7'den 70'e her kesimden vatandaşın vakit geçirebileceği ve birçok etkinlik alanının bulunacağı projenin mimari çiziminin tamamı, Bilecik Belediyesi tarafından hazırlandı. Bitki sergi alanlarından, dinlenme ve eğlence mekanlarına, sanat galerinden gösteri alanlarına kadar her yaş grubundan vatandaşı etkileyen proje kapsamında yeni bir şehir meydanı yapılacak. 4 bin metre karelik alan üzerine inşa edilecek projede sanat galerileri, amfi tiyatro ve birçok etkinlik alanı yer alacak. Mimarisi Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanacak proje ile atıl vaziyette ve kullanılmayan alanlar yeniden düzenlenecek.


"Meydanın yüzde 80'i yeşil alan olacak"


Proje ile şehir merkezinin yüzde 80'i yeşil alan olarak değerlendirilmesi planlanıyor. Özgün peyzaj çalışmaları ile birçok türden ağaç ve bitkinin yer alacağı proje kapsamında şu an kullanılan ve eski görünüme sahip çeşme revize edilerek, yeniden hizmete sunulacak. Çocukların oyun oynayabilecekleri alanların da yer alacağı proje ile şehir merkezindeki sosyal, ticari ve ekonomik hayata hareketlilik kazandırılması amaçlanıyor. - BİLECİK

Bilecik, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor
Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı! İsrail'den küstah hareket! Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu ve ailesi havalimanında 5 saat alıkonuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:21:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te şehir meydanı rahat bir nefes alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]