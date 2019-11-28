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Bilecik'te şehit annesinin cenazesi toprağa verildi
6 saat önce
İstanbul Yeşilköy'de 1976 yılında şehit olan Jandarma Komando Er Hasan Bayır'ın annesi Samiye Bayır'ın cenazesi toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:32 Kaynak: AA
İstanbul Yeşilköy'de 1976 yılında şehit olan Jandarma Komando Er Hasan Bayır'ın annesi Samiye Bayır'ın cenazesi toprağa verildi.
Şehit annesinin cenazesi, Kayıboyu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Gölpazarı ilçesine bağlı Hamidiye köyünde oğlunun kabrinin yanına defnedildi.
Cenaze namazına Bayır'ın ailesi ve yakınları, Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Yardımcısı Albay Hakan Keskin ve İl Emniyet Ertuğrul Namal ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Şentürk, Bayır'ın eşi Osman Bayır ve yakınlarına taziyede bulundu.
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