Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Bilecik'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okutuldu.

Bilecik'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü şehitleri unutmadı. Bilecik Kayıboyu Camisinde Mevlid-i Şerif düzenlenen programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey, polis teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. Okutulan mevlit sonrası kısa bir açıklama yapan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Namal, "Bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen şehit polislere, askerlere tüm güvenlik güçlerine rahmet diliyorum. Allah bu mübarek günlerin hürmetine bu yolda mücadele veren güvenlik güçlerimizden razı olsun" dedi.

Mevlit programının ardından emniyet personeli tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:45 Kaynak: İHA

10 Nisan, Polis, Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam
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