Bilecik'te şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İdlib'de şehit olan askerler için mevlid-i şerif okutuldu.



İdlib'de geçtiğimiz Perşembe günü Esed rejiminin hain saldırısı sonucu şehit olan 34 asker ve tüm şehitler için Osmaneli ilçe merkezinde bulunan Rüstem Paşa Camii'nde akşam namazından sonra mevlid-i şerif okutuldu. Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit programına Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, askeri personel, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede görev yapan imam hatiplerin Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve mevlid-i şerif okumalarının ardından ilçe müftüsü Sadık Erenbaş tarafından tüm şehitler için edilen dualarla program sona erdi.



Program sonrasında ise katılımcılara Kaymakam Yavuz ve Belediye Başkanı Şahin helva ikramında bulundu. - BİLECİK