Bilecik'te şehitler için sessiz yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te şehitler için sessiz yürüyüş düzenlendi

24.05.2022 22:17
Bilecik'te şehitler için sessiz yürüyüş düzenlendi

Bilecik Belediyesi tarafından, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 asker için sessiz yürüyüş düzenlendi.

Bilecik Belediyesi tarafından, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 asker için sessiz yürüyüş düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında planlanan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyen fener alayı ve Hande Ünsal konseri, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 askerin şehit olması nedeniyle 15 Haziran'a ertelendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnede konuşan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, şehit haberleri nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Konseri 15 Haziran'a erteleyeceğiz. Bizleri anlayışla karşılayacağınızı biliyoruz. Bizler bu vatanın evlatlarıyız. Bir damla kanın dökülmesine bile tahammülümüz olamaz. Bizler bu akşam eğlenemeyiz." diye konuştu.

Subaşı'nın konuşmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra şehitler için sessiz yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı eşliğinde Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'nde ilerledi. Yürüyüş başlangıç noktasında tamamlandı.

Yürüyüşe, Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Hakan Sakarya ve vatandaşlar katıldı.

Bilecik'te şehitler için sessiz yürüyüş düzenlendi
Bilecik'te şehitler için sessiz yürüyüş düzenlendi
Bilecik'te şehitler için sessiz yürüyüş düzenlendi
Bilecik'te şehitler için sessiz yürüyüş düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te şehitler için sessiz yürüyüş düzenlendi - Son Dakika


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