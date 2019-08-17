Son Dakika Haberleri: Bilecik'te sel iki köy arasındaki yolu kapadı
Son Dakika Güncel Haber

Bilecik'te sel iki köy arasındaki yolu kapadı

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sonrası iki köy arasında yol ulaşıma kapandı.

Bilecik'te sel iki köy arasındaki yolu kapadı, System.String[]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sonrası iki köy arasında yol ulaşıma kapandı.

Alınan bilgilere göre bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış Söğüt ve köylerinde etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış sele neden olurken selin getirdiği toprak ve taşlar Çaltı ve Yakacık köyleri arasında yolu ulaşıma kapattı. Kapanan yol sonrası birçok araç yolda mahsur kalırken 'Küçük Antalya' diye adlandıran bu bölgede bazı seraların hasar gördüğü öğrenildi. - BİLECİK
Bilecik, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kışın 1 ayda yağan yağmur, 1,5 saatte yağdı, Üsküdar'da denizle kara birleşti
Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı Adli yıl açılışına katılmayacak 17 baronun açıklamalarına Yargıtay'dan tepki Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış, yol çökmesine neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 19:11:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te sel iki köy arasındaki yolu kapadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]