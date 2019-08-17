Bilecik'te sel iki köy arasındaki yolu kapadı
1 saat önce
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sonrası iki köy arasında yol ulaşıma kapandı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:25 Kaynak: İHA
'in Söğüt
ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sonrası iki köy arasında yol ulaşıma kapandı.
Alınan bilgilere göre bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış Söğüt ve köylerinde etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış sele neden olurken selin getirdiği toprak ve taşlar Çaltı
ve Yakacık
köyleri arasında yolu ulaşıma kapattı. Kapanan yol sonrası birçok araç yolda mahsur kalırken 'Küçük Antalya
' diye adlandıran bu bölgede bazı seraların hasar gördüğü öğrenildi. - BİLECİK
Kışın 1 ayda yağan yağmur, 1,5 saatte yağdı, Üsküdar'da denizle kara birleşti Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı Adli yıl açılışına katılmayacak 17 baronun açıklamalarına Yargıtay'dan tepki Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış, yol çökmesine neden oldu