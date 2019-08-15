Son Dakika Haberleri: Bilecik'te sel suları ile bozulan yollar yapılıyor
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Bilecik'te sel suları ile bozulan yollar yapılıyor

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışma ile kentin birçok noktasındaki bozuk asfalt ve kaldırımların yaraları sarılıyor.

Bilecik'te sel suları ile bozulan yollar yapılıyor, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışma ile kentin birçok noktasındaki bozuk asfalt ve kaldırımların yaraları sarılıyor.

Gerçekleştirilen çalışma ile daha önceleri uygun olmayan yöntemlerle kaldırım taşı üzerine yapılan asfalt ve kaldırımlar bozulmuş, birçok cadde ve sokakta sel taşkınları yaşanmıştı. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Tevfik Bey Caddesi, Stadyum Caddesi, Mevlana Caddesi, Dedeoğlu Caddesi, Nevzat Sokak, Ertuğrulgazi mahalle konağı önü, Ertuğrulgazi İlkokulu önü, Şerifpaşa Caddesi üzerindeki kaldırım ve asfaltlarda kapsamlı çalışmalar yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar oluşan diğer noktalarda da çalışmaların devam edeceği bilgisi verildi. - BİLECİK
Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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