Bilecik'te semt pazarları kuruldu - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşların daha rahat ve kolay bir alışveriş imkanına sahip olması amacıyla Şehir Müzesi'nin alt sokağına semt pazarı kuruldu.



Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, semt pazarlarının sürekli kurulacağını belirtti. Şahin, "Şehir Müzesi'nin alt sokağında bulunan alanda semt pazarımız bugün itibariyle faaliyetlerine başladı. Tüm halkımıza keyifli alışverişler, pazar esnafımıza bol kazançlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK