Bilecik'te semt pazarları kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik'te semt pazarları kuruldu - Son Dakika

Bilecik'te semt pazarları kuruldu

17 dakika önce

Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşların daha rahat ve kolay bir alışveriş imkanına sahip olması amacıyla Şehir Müzesi'nin alt sokağına semt pazarı kuruldu.

Bilecik'te semt pazarları kuruldu, System.String[]

Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşların daha rahat ve kolay bir alışveriş imkanına sahip olması amacıyla Şehir Müzesi'nin alt sokağına semt pazarı kuruldu.


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, semt pazarlarının sürekli kurulacağını belirtti. Şahin, "Şehir Müzesi'nin alt sokağında bulunan alanda semt pazarımız bugün itibariyle faaliyetlerine başladı. Tüm halkımıza keyifli alışverişler, pazar esnafımıza bol kazançlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
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