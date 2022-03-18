Bilecik'te "Sen de bir renk kat" eTwinning projesi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te "Sen de bir renk kat" eTwinning projesi

18.03.2022 15:14
Bilecik'te "Sen de bir renk kat" eTwinning projesi

Söğüt Küre Dursun Fakih Ortaokulunca hazırlanan "Sen de bir renk kat" eTwinning projesinin kabul edildiği bildirildi.

Söğüt Küre Dursun Fakih Ortaokulunca hazırlanan "Sen de bir renk kat" eTwinning projesinin kabul edildiği bildirildi.

Söğüt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dünya kültür mirasına katkı sağlamak ve Avrupa okullarının iş birliğini teşvik etmek amacıyla Küre Dursun Fakih Ortaokulu öğretmenlerinin hazırladığı "Sen de bir renk kat" eTwinning projesinin Polonya, Portekiz ve Gürcistan ülkelerinin de katkılarıyla yürütüldüğü kaydedildi.

Projenin, öğrencilerin hem kendi kültürel miraslarını tanımları hem de başka insanların kültürlerini tanıyıp onların kültürlerine saygı duymaları amacıyla hazırlandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kültür, bir grup insanın, toplumun ya da halkın dünya görüşü ve bu görüşün maddi ve manevi yansımalarıdır. Geçmiş nesillerle gelecek nesiller arasında bir köprüdür. kültürlerini bilmeyen milletler varlıklarını sürdüremezler, dünya tarihinden silinmeye mahkum olurlar. Her ulus kendi kültürüne sahip çıkmalı farklı kültürlere de saygılı olup o kültürleri anlamaya çalışmalıdır. Dünya kocaman bir bahçe ve ulusların her biri bu bahçenin benzersiz bir çiçeğidir. Kültürler ise bu çiçeklere asıl güzelliğini veren renklerdir. Dünyadaki bütün kültürler aynı olsaydı dünya sıradan ve sıkıcı bir yer olurdu. Kültürel çeşitliliğin olması dünya medenin gelişmesine ve zenginleşmesine katkı sağlar."

Açıklamada, projeye Türkiye olmak üzere 3 ülkeden 11 öğretmenin destek verdiği belirtildi. ?

YORUMLAR
500
AB, Polonya'nın batarya fabrikası desteğini onayladı AB, Polonya'nın batarya fabrikası desteğini onayladı Polonya'ya geçen Ukraynalı mültecilerin sayısı 2 milyonu aştı Polonya'ya geçen Ukraynalı mültecilerin sayısı 2 milyonu aştı

Gürcistan, Portekiz, Polonya, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Sen de bir renk kat' eTwinning projesi - Son Dakika


Son Dakika
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
15:10 Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!
14:55 Rus askerleri Putin'e tepki gösterdi: Böyle giderse ayaklanacağız
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin Anma Töreni'nde sancağı öpüp başına koydu
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri netleşti! İlk maçlar 5-6 Nisan'da
14:03 Ukraynalı kadınlar bu bebekleri başka aileler için doğurdu! Şimdi ne taşıyıcı anneleri yanında ne de öz anneleri!
14:03 Bayraktar'dan duygulandıran Çanakkale Zaferi paylaşımı! SİHA tarafından çekilen fotoğrafa beğeni yağdı
14:00 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Cemal isyan ediyor
13:55 Frank Lampard gole sevinirken elini kırdı
13:46 Mehmet Akif'in "Çanakkale Şehitlerine" şirini okurken gözleri yaşardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 15:19:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te "Sen de bir renk kat" eTwinning projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement