Bilecik'te serada 357 kilogram esrar ele geçirildi
8 dakika önce
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 357 kilogram esrar ele geçirildi.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:20 Kaynak: AA
'in Söğüt
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 357 kilogram esrar ele geçirildi. Jandarma
ekipleri, Çaltı
köyü Özden mevkisinde bir serada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce A.O.K'ya ait serada 167 Hint keneviri ile 357 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sera sahibi A.O.K, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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