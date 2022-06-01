Bilecik'te seraları hortum vurdu - Son Dakika
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Bilecik'te seraları hortum vurdu

01.06.2022 11:16
Bilecik'te seraları hortum vurdu

Marmara Bölgesi'nin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik'teki seralar oluşan hortumdan zarar gördü.

Marmara Bölgesi'nin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik'teki seralar oluşan hortumdan zarar gördü.

Söğüt ilçesinde, Sakarya Nehri havzasındaki Yakacık Köyü'ndeki seralarda salatalık üretimi tüm hızıyla devam ederken, bugün seraları hortum vurdu. Şiddetli hortum seraların örtüleri parçalarken, sırık diye tabir edilen demirler de koptu. Sırıklara bağlı olan ipler koparken, çoğu salatalık fidesi de hasar gördü. - BİLECİK

Bilecik'te seraları hortum vurdu
Bilecik'te seraları hortum vurdu
Bilecik'te seraları hortum vurdu
Bilecik'te seraları hortum vurdu
Bilecik'te seraları hortum vurdu
Bilecik'te seraları hortum vurdu

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Kaynak: İHA

Marmara Bölgesi, Bilecik, Sakarya, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te seraları hortum vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te seraları hortum vurdu - Son Dakika
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