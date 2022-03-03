BİLECİK'TE SERAMİK FABRİKASI İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ 6 YARALI - Son Dakika

BİLECİK'te, seramik fabrikası işçilerinin taşındığı minibüsün şarampole devrildiği kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Söğüt ilçesinde meydana geldi. Söğüt'teki seramik fabrikasına Eskişehir'den işçi getiren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 AU 822 plakalı minibüs, ilçeye 4 kilometre kala kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan Melih Şen, Elif Durmaz, Murat Bayraktar, Harun Yıldız, Betül Ülger ve Mehmet Uluırmak yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Bozüyük ve Söğüt'teki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.