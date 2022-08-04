Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Osmangazi Mahallesi'nde Bilecik Belediyesine ait bir tesiste bulunan havuza serinlemek için giren I.D'yi ablası bir süre sonra göremedi.

Kaynak: AA

Araştırma, Osmangazi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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