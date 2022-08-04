Bilecik'te 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Bilecik'te 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

04.08.2022 18:22
Bilecik'te 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

Bilecik'te serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde Bilecik Belediyesine ait bir tesiste bulunan havuza serinlemek için giren I.D'yi ablası bir süre sonra göremedi.

Havuzda bulunan su kaydırağının yanında hareketsiz bir şekilde durduğu fark edilen I.D. çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

I.D'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Araştırma, Osmangazi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bilecik'te 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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