Bilecik'te sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluştu - Son Dakika

Bilecik'te sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluştu

6 saat önce

Bilecik Valiliğince hazırlanan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ceviz üretiminin yaygınlaştırılması" adlı proje kapsamında, sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluşturuldu.

Bilecik'te sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluştu, System.String[]

Bilecik Valiliğince hazırlanan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ceviz üretiminin yaygınlaştırılması" adlı proje kapsamında, sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluşturuldu.


Vali Bilal Şentürk, Sarmaşık Mahallesi'ndeki sertifikalı ceviz fidanı dağıtım ve dikim töreninde, merkez ve ilçelerde bin 700 vatandaşa yaklaşık 170 bin ceviz fidanının dağıtıldığını söyledi.

Yaklaşık 10 bin dekarda fidanların toprakla buluşturulduğunu belirten Şentürk, projenin amaçlarından birinin de gurbetteki vatandaşların köyleriyle tekrar bağ kurmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.


Şentürk, şunları kaydetti:

"Proje, ilimizin tamamına hitap edecek şekilde hazırlandı. Köylerde hem ekonomik hem de sosyal yönden bir canlanmaya vesile olmaya çalışıyoruz. Köylerinden merkeze, yakın il ve ilçelere göç etmiş insanlarımızın, bütçesine katkı sağlayacak, sınırlı süreli bir faaliyet ile üretime katılmalarını istiyoruz. Bu vesileyle hem memleketlerine bağlansınlar hem de bütçelerine buradan bir katkı sağlamış olsunlar. Toprakla uğraşmak zahmetlidir ama bereketlidir. O bereketin verdiği manevi haz ve mutluluk ziyadesiyle fazladır. Dikimini gerçekleştirdiğimiz ceviz fidanları bize 5-6 yıl sonra gelir getirecek duruma gelecek. İstiyoruz ki atıl durumda veya ekim yapılmayan arazileri değerlendirelim."

Daha sonra Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Demirbaş, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ve köylüler, sertifikalı ceviz fidanlarını toprakla buluşturdu.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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