Bilecik'te servis aracı ile tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te servis aracı ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Hekim (50) idaresindeki 11 AG 680 plakalı servis aracı, Yenişehir kavşağında Ercan Ergün yönetimindeki 34 VT 6197 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada servis sürücüsü Hekim ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Kiraz (40) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.
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