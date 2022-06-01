Bilecik'te servis aracı ile tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te servis aracı ile tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı

01.06.2022 19:59
Bilecik'te servis aracı ile tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te servis aracı ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te servis aracı ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Hekim (50) idaresindeki 11 AG 680 plakalı servis aracı, Yenişehir kavşağında Ercan Ergün yönetimindeki 34 VT 6197 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada servis sürücüsü Hekim ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Kiraz (40) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA

Yenişehir, Bilecik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te servis aracı ile tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 20:05:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te servis aracı ile tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement