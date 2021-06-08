Bilecik'te Şeyh Edebali Stadının yıkımına başlanıldı - Son Dakika

Bilecik'te 2014 yılının son günlerde yoğun yağış sonrası çatısı çöken ve o günden bugüne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı'nın yıkımına başlanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın yeniden yapılması için 19 milyon liralık ödenek tahsis edildi. Ertuğrulgazi Mahallesinde yeniden inşa edilecek stadyumun 2023 yılında tamamlanması ve Bileciklilerin hizmetine sunulması bekleniyor.

5 bin 300 kişilik yapılacak yeni stadın çalışmalarını yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yaptığı açıklamada, "2014 yılında aşırı kar yükünden dolayı çöken stadımızın çatısı ile ilgili 2020'nin başlarında 19 milyonluk ödenek bakanlığımızca sağlanmıştı. Biz sayın milletvekilimiz, valimiz, AK Parti İl Başkanı ve önceki yetkililerin destekleriyle yapacağımız stat inşaatını içerisine antrenman salonları, tenis kortları ve ilaveler ekleyerek Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan stadımızı bir spor kompleksi olarak yapılması için ortamı hazırladık." diye konuştu.

550 gün sonra kentin hizmetinde

Yıkımla ilgili planları başlattıklarını kaydeden Özdemir, "Şu anda yıkım devam ediyor. İnşaat ihalesinin de yakın zamanda sonuçlanacağını düşünüyoruz. Bu anlamda stadımız 6 adet antrenman sahası, içerinde ferdi sporların yapılabileceği judo, taekwondo, karate, halter, boks gibi bireysel sporlarını yapacağımız antrenman sahalarının yanı sıra atletizmin tüm disiplinlerinin de yapılabileceği 6 kulvarlı tartan pist ve ışıklandırmasıyla birlikte ilimize yakışır bir stadı 550 gün sonra bitirmeyi planlıyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.