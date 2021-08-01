Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi onarım ve çevre düzenlemesi için ziyarete kapatıldı - Son Dakika

Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'nde onarım ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin önemli tarihi ve inanç turizmi mekanı Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbe yerleşkesinde Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda İl Özel İdaresi tarafından onarım ve çevre düzenlemesi çalışması başlatıldığı kaydedildi.

Türbe ziyaretlerinin güvenlik açısından 1 Ağustos'tan itibaren ziyarete kapatıldığı belirtilen açıklamada, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının planlandığı bildirildi.