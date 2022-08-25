Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ne giden yollar çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacak - Son Dakika
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Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ne giden yollar çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacak

25.08.2022 18:11
Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ne giden yollar çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacak

Bilecik'te, Şeyh Edebali Türbesi Yerleşkesine giden yolların belediye ekiplerince gerçekleştirilecek yol yapım çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Bilecik'te, Şeyh Edebali Türbesi Yerleşkesine giden yolların belediye ekiplerince gerçekleştirilecek yol yapım çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından gerçekleştirilecek kapsamlı çalışmanın başlaması nedeniyle Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ne giden yolların araç trafiğine kapatılacağı yaya geçişine ise izin verileceği belirtildi.

Açıklamada, belirtilen güzergahın araç trafiği için güvenli ve uygun olmadığına vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Belediye Başkanlığı tarafından 26 Ağustos Cuma günü itibariyle Şeyh Edebali Türbesi yolunda kapsamlı yol çalışması başlatılacaktır. İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle belirtilen güzergahta oluşan çukur alanların araç trafiğini tehlikeye düşürmemesi amacıyla Bilecik Belediyesi yönü ile diğer noktalardan, Şeyh Edebali Türbesine giden yollar araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlar ve ziyaretçiler Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ne yaya olarak ulaşabileceklerdir. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte söz konusu güzergah araç trafiğine açılacaktır."

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Kaynak: AA

Şeyh Edebali, Bilecik, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ne giden yollar çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ne giden yollar çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacak - Son Dakika
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