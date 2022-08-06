Saman yüklü kamyonet kül oldu - Son Dakika
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Saman yüklü kamyonet kül oldu

06.08.2022 11:14
Saman yüklü kamyonet kül oldu

Bilecik'te seyir halinde alevler yükselen saman yüklü kamyonet kül oldu.

Bilecik'te seyir halinde alevler yükselen saman yüklü kamyonet kül oldu.

Alınan bilgilere göre; Gölpazarı- Osmaneli karayolunda seyir halindeki Ahmet D. idaresindeki 11 EA 148 plakalı saman yüklü kamyonette Üyük Köyü mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı ardından kasasında yüklü olan samanlara sıçradı. Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, alevler Gölpazarı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi. - BİLECİK

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Bilecik'te saman yüklü kamyonet yandı Bilecik'te saman yüklü kamyonet yandı Bilecikspor yönetiminden Başkan Şahin'e ziyaret Bilecikspor yönetiminden Başkan Şahin'e ziyaret
Kaynak: İHA

Gölpazarı, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saman yüklü kamyonet kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saman yüklü kamyonet kül oldu - Son Dakika
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