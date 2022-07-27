Yolda kalan Çetinkaya ailesinin yardımına jandarma koştu - Son Dakika
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Yolda kalan Çetinkaya ailesinin yardımına jandarma koştu

27.07.2022 10:23
Yolda kalan Çetinkaya ailesinin yardımına jandarma koştu

Bilecik'te seyir halinde aracının lastiği patlayan ve krikosu olmadığı için yolda kalan sürücü ve ailesinin yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Bilecik'te seyir halinde aracının lastiği patlayan ve krikosu olmadığı için yolda kalan sürücü ve ailesinin yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, Bolatlı Köyü yakınlarında ön lastiği patlayan ve telefonlarını çekmeyince yardım bekleyen bir sürücü gördü. Hemen aracın başına giden ekipleri, sürücü Ali Sayim Çetinkaya'nın ailesiyle birlikte mahsur kaldığı görünce hemen yardım ettiler. Kendi araçlarından kriko getiren jandarma ekipleri patlayan lastiği de değiştirdiler. Aracın lastik değişimi bittikten sonra ekiplere çok teşekkür eden Ali Sayim Çetinkaya yoluna devam etti. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Gölpazarı, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda kalan Çetinkaya ailesinin yardımına jandarma koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda kalan Çetinkaya ailesinin yardımına jandarma koştu - Son Dakika
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