Seyir halinde yanan araç kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halinde yanan araç kül oldu

08.08.2022 12:05
Seyir halinde yanan araç kül oldu

Bilecik'te seyir halinde iken yanmaya başlayan araç kül oldu.

Bilecik'te seyir halinde iken yanmaya başlayan araç kül oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Çakırpına köyü istikametine seyir halindeki 11 AT 996 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet K. aracından dumanların yükseldiği gördü. Sürücü, durdurduğu aracından alevlere yükselince ilk müdahaleyi kendi yaptı. Daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken kısa sürede araçtaki alevleri söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı Atatürk Bulvarı bir ay boyunca ağır araçlara kapalı olacak Atatürk Bulvarı bir ay boyunca ağır araçlara kapalı olacak
Kaynak: İHA

Bilecik, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halinde yanan araç kül oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:12 Temel Karamollaoğlu, 21 Ağustos'taki altılı masa zirvesi öncesinde Ali Babacan'ı ziyaret etti
16:00 İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek teröristlerle ilgili Norveç'ten skandal açıklama: Sığınma başvurusu yapabilirler
15:55 Ölüme Fransız! Çatının üzerine çıkıp su kaydırağına atlayan kilolu şahıs yerden oldukça fazla yükselerek havuza çakıldı
15:48 Mehmet Ali Çelebi'den paylaşımlarının silinmesine ilişkin açıklama: Ağabeyimden kendi attıklarını temizlemesini istedim
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 16:32:49. #1.12#
SON DAKİKA: Seyir halinde yanan araç kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement