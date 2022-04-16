Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu - Son Dakika
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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

16.04.2022 12:34
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak şarampole uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak şarampole uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- İnegöl karayolunda seyir halindeki 11 AF 031 plakalı otomobil sürürücü F.K., Dereşemsettin köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolu sağ tarafındaki şarampole uçtu. Kazada yaralanan araç sürücü F.K. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

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Otomobil, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu - Son Dakika
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