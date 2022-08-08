Alınan bilgilere göre; Söğüt-Bilecik karayolunda seyir halinde bulunan 16 NSP 85 plakalı cip sürücüsü E.D., Yeniköy 'e gelmeden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında makilik alana uçtu. Kazada araç sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan İ. D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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