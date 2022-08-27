Bilecik'te takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı

27.08.2022 10:53
Bilecik'te takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje çarptı, ardından takla atarak durabildi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje çarptı, ardından takla atarak durabildi.

Kaza, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü mevkiinde meydana geldi. Osmaneli-İznik- Pamukova karayolunda seyir halinde bulunan 16 APP 358 plakalı otomobil sürücü M.E. Çerkeşli Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil ilk olarak orta refüjdeki güvenlik bariyerlerine çarptı, ardından takla atarak durabildi. Kazada sürücü M.E.'nin yanı sıra araç içinde yolcu olarak bulunan F. E., E.E. ve Z.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaraların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Osmaneli, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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