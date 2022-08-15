Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Vezirhan Beldesine seyir halindeki 11 AAF 876 plakalı otomobil araç sürücü Kazım Ş. Küçüksusuz Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden araç takla atarak durabildi. Kazada sürücü Kazım Ş. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı buradaki işlemelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan araç takla attı; 1 yaralı - Son Dakika

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