Bisikletten düşen 15 yaşındaki kişi yaralandı - Son Dakika
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Bisikletten düşen 15 yaşındaki kişi yaralandı

10.08.2022 11:27
Bisikletten düşen 15 yaşındaki kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kullandığı bisikletinin hakimiyetini kaybederek yere düşen 15 yaşındaki genç yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kullandığı bisikletinin hakimiyetini kaybederek yere düşen 15 yaşındaki genç yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi üzerinde seyir halindeki bisiklet sürücüsü Ahmet Talha T. direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yara düşen şahıs yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Ahmet Talha, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletten düşen 15 yaşındaki kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bisikletten düşen 15 yaşındaki kişi yaralandı - Son Dakika
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