Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi üzerinde seyir halindeki bisiklet sürücüsü Ahmet Talha T. direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yara düşen şahıs yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Ahmet Talha, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bisikletten düşen 15 yaşındaki kişi yaralandı - Son Dakika

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