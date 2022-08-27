Bilecik'te Osmangazi Tüneli içinde yaşanan kazada 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Osmangazi Tüneli içinde yaşanan kazada 2 çocuk yaralandı

27.08.2022 16:15
Bilecik'te Osmangazi Tüneli içinde yaşanan kazada 2 çocuk yaralandı

Bilecik'te seyir halinde Osmangazi Tüneli içinde kontrolden çıkan cip kaldırıma çarptı.

Bilecik'te seyir halinde Osmangazi Tüneli içinde kontrolden çıkan cip kaldırıma çarptı. Kazada araç içinde bulunan 2 çocuk yaralandı.

Kaza; Vezirhan-Bilecik karayolu Osmangazi Tüneli içinde meydana geldi. Bilecik'te Eskişehir istikametine seyir halindeki 59 JB 445 plakalı cip sürücüsü Sevda A. (45) tünellerin içinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağında bulunan tünel kaldırımına çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan sürücünün çocukları Ece İlke A. (15) ve Taylan A. (11) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Vezirhan, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Osmangazi Tüneli içinde yaşanan kazada 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Osmangazi Tüneli içinde yaşanan kazada 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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