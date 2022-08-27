Kaza; Vezirhan-Bilecik karayolu Osmangazi Tüneli içinde meydana geldi. Bilecik'te Eskişehir istikametine seyir halindeki 59 JB 445 plakalı cip sürücüsü Sevda A. (45) tünellerin içinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağında bulunan tünel kaldırımına çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan sürücünün çocukları Ece İlke A. (15) ve Taylan A. (11) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Vezirhan, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te Osmangazi Tüneli içinde yaşanan kazada 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

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