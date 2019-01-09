Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Seyir Halinde Yanan Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi

Bilecik'te Seyir Halinde Yanan Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te Seyir Halinde Yanan Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Mehmet Bakır idaresindeki 54 RB 678 plakalı seyir halindeki otomobilin motor kısmı, Ciciler köy kavşağında bir anda alev aldı. Yangını fark eden Bakır, araçtan inerek uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.


Yangın nedeniyle araç kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:48 Kaynak: AA

Mehmet Bakır, Osmaneli, Bilecik, Güncel
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