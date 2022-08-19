Bilecik'te seyir halindeki 2 motosiklet çarpıştı, sürücüler yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te seyir halindeki 2 motosiklet çarpıştı, sürücüler yaralandı

19.08.2022 11:22
Bilecik'te seyir halindeki 2 motosiklet çarpıştı, sürücüler yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelin trafik kazasında 2 sürücü de yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelin trafik kazasında 2 sürücü de yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Park 2 Sokak ile Laleli Sokak kesişimin de meydana geldi. Alınan bilgilere göre Laleli Sokak üzerinde Muhammed Yusuf G. yönetimindeki 11 AAY 174 plaka motosiklet, sola dönmek istediğinde aynı istikametten gelen ve sürücü belgesi olmayan Barış A. yönetimindeki 34 PU 341 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada sürücüler hafif yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine hastaneyi gitmeyi reddettiler. Kazadan bir süre sonra sonra sürücülerin ağrıları artınca kendi imkanlarıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiler. Tedavi altına alınan 2 sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Hürriyet, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te seyir halindeki 2 motosiklet çarpıştı, sürücüler yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te seyir halindeki 2 motosiklet çarpıştı, sürücüler yaralandı - Son Dakika
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