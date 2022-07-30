Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

30.07.2022 12:56
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir aracın çarptığı yaya yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki bir aracın çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Bulvarı'nda seyir halindeki 11 ABG 556 plakalı otomobil sürücü Atalay Y. Eski Devlet Hastanesi önüne geldiğinde yolun karşısına geçen yaya Irak asıllı Marvn Johnson E. çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen şahıs yaralandı. Yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Bilecik, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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