Bilecik'te seyir halindeki kamyon alev aldı - Son Dakika
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Bilecik'te seyir halindeki kamyon alev aldı

28.06.2022 13:31
Bilecik'te seyir halindeki kamyon alev aldı

Bilecik'te seyir halinde alev alan kamyon itfaiyenin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bilecik'te seyir halinde alev alan kamyon itfaiyenin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bilecik kent merkezinden Karayolları istikametine seyir halindeki Hüseyin Berberoğlu idaresindeki 20 H 9244 plaklı kamyon, eski belediye kavşağından alev aldı. Vatandaşların uyarıları üzerine aracını hemen yol kenarına çeken sürücü ilk müdahaleyi de kendi yaptı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü.

Bilecik- Bozüyük karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken, trafik ekipleri genişli çaplı önlem aldı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten trafiğe açıldı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te seyir halindeki kamyon alev aldı - Son Dakika

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