Bilecik'te seyir halindeki kamyonet, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te seyir halindeki kamyonet, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

16.05.2022 10:32
Bilecik'te seyir halindeki kamyonet, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük- Bursa karayolunda seyir halinde bulunan 03 HN 496 plakalı kamyonet sürücü M.T., Muratdere köyü mevkiine geldiğinde aracının kontrolünü kaybedip önünde seyreden A.A. yönetimindeki 63 ACL 997 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücü M.T., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kamyonet, Bilecik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te seyir halindeki kamyonet, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te seyir halindeki kamyonet, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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