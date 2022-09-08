Motosikletin çarptığın yaya yaralandı - Son Dakika
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Motosikletin çarptığın yaya yaralandı

08.09.2022 10:38
Motosikletin çarptığın yaya yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki 11 ABD 983 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammed Fatih B., (19) Eski Otogar Kavşağı'na geldiği esnada yolun karşısında geçen Ümitcem Y. (13) çarptı. Kazada yere düşerek yaralanan genç olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başladı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Atatürk Bulvarı, Bilecik, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin çarptığın yaya yaralandı - Son Dakika

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