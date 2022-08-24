Bilecik'te seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

24.08.2022 12:51
Bilecik'te seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, dün gece Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak üzerinde meydana geldi. 11 ABE 431 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan sürücü Tolga D. (37) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan Miraç Y. (10) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başladı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, Kayhan, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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