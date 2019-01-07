Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Bilecik'te Seyir Halindeki Otomobil Yandı

7 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Bilecik'te Seyir Halindeki Otomobil Yandı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 24: 00 sıralarında Hasan Poray idaresindeki 11 UA 821 plakalı otomobil Büyükyenice köy kavşağına geldiğinde bir anda motoru alev aldı.

Otomobilin yandığını gören sürücü Poray, otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Yangın sonucu Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:51 Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa
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