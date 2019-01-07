Bilecik'te Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Hasan Poray idaresindeki 11 UA 821 plakalı otomobilin motoru, Büyükyenice köyü kavşağı mevkisinde bir anda alev aldı.



Yangını fark eden Poray, araçtan inerek uzaklaştı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi İtfaiye amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Yangında, otomobilde maddi hasar oluştu.

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