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Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı

14.02.2022 08:57
Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Mehmet C. idaresindeki 11 ABA 602 plakalı otomobilde, Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak Kavşağı'nda ilerlerken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Yangını fark eden sürücü, eşi ve çocukları ile araçtan inerek uzaklaştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangın, otomobilin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

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Otomobil, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika


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