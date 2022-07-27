Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesinde seyreden Mehmet S. (53) idaresindeki 11 AAB 450 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Akif İ. (28) yönetimindeki 34 BEL 950 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan İmran S. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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